Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu

21.03.2022 17:39
Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti. Özel öğrenciler ile keyifli vakit geçiren ve harmandalı oynayan Başkan Çerçi, belediye olarak her daim özel çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrenciler ile buluştu. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve ilçe yönetimi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Başkan Çerçi, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden uzman öğretmenler eşliğinde farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrenciler ile birlikte harmandalı oynayan Başkan Çerçi, "Merkezimizde evlatlarımızın gelişimlerine katkı sunuyor, keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Engellilerimize sahip çıkmak, toplumsal yaşama adapte olmalarını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak herkesin sorumluluğudur. Bizler imkanlarımız dahilinde her daim onların yanındayız. Gerçek Dostlar kromozom saymaz. Onların samimiyetlerinin sevgilerinin ve dünyaya kattıkları +1 güzelliklerin farkındayız. Değerli özel çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın." dedi. - MANİSA

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Down Sendromu, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Muradiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçi özel öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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