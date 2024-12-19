Başkan Çerçioğlu: Aydın'ın İmajına Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu: Aydın'ın İmajına Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz

Başkan Çerçioğlu: Aydın\'ın İmajına Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'suç şehri Aydın' iddialarını kesin bir dille reddetti ve bu tür söylemlerin şehrin imajına zarar verdiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, böyle verileri ortaya atanların belgelerle konuşmalarını istedi.

19.12.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Şehrimizin imajına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'suç şehri Aydın' iddialarını sert bir dille eleştirdi. Böyle bir sıralamayı ortaya atanların belgelerle konuşması gerektiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Bu tür söylemler, şehrin imajına zarar veriyor. Aydın hepimizin şehri. Bu verileri kim ortaya attıysa, belgelerini açıklasın. Şehrimizin imajına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz. Bu verilerin doğruluğunu asla kabul etmiyorum, çünkü böyle bir tablo Aydın'a ait olamaz" dedi.

Geçtiğimiz gün gazetecilerle bir araya gelen ve "Aydın'ın marka değerini koruyalım" diyen Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın çağrısına destek veren Başkan Çerçioğlu, suç oranlarına dair yapılan açıklamaların şehre zarar verdiğine dikkat çekti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün iddialarına yönelik Aydın Valiliği'nden ziyade İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama beklediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "TÜİK'e dayandırılarak ortaya atılan bu veriler ve açıklamalar kesinlikle kabul edilemez. Aydın'ımız suç şehri değildir, aksine bir huzur şehridir. Efeler şehri olan Aydın'ın adını karalamaya yönelik bu iddialara yüksek sesle itiraz ediyorum. Ayrıca İstanbul Valisi böyle bir açıklamada bulunduysa, bu iddiaların yanıtını vermek ve kamuoyunu doğru verilerle bilgilendirmek Aydın Valiliği'nden önce İçişleri Bakanlığı'nın görevidir. Eğer TÜİK'e dayandırılan başka bir veri varsa, belgeleri kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aydın'ın bir suç şehriymiş gibi lanse edilmesine asla müsaade etmeyiz. Şehrimizin ve değerlerimizin markasına zarar verecek söylem ve eylemlerden uzak durmalıyız. Biz, Efeler'in şehri olan Aydın'ın adını karalamaya çalışan her türlü açıklamaya karşı duracağız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: Aydın'ın İmajına Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika

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