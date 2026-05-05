Başkan Çerçioğlu: "Bu yıl 3 milyon fide ürettik"

05.05.2026 13:46  Güncelleme: 13:48
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana yerel tarımın güçlendirilmesi ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda tamamen ata tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulmaya devam ediyor. Fide dağıtımlarının son adresi Efeler ilçesi oldu. Atatürk Kent Meydanı'nda dağılacak fideler için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindekiler fideleri vatandaşlara dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "11 yıl önce fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Bu yıl da toplamda 3 milyon adet fide ürettik. 17 ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızla ata tohumlarımızı buluşturduk. Biber, domates, salatalık gibi çeşitli sebzelerimiz mevcut. Her yıl söylediğim gibi lütfen vatandaşlarımız bunların çekirdeklerini saklayarak gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olsunlar. Çünkü fideleri kolay elde etmedik. Zamanında köy köy dolaşarak büyüklerimizin sandıklarından çıkartarak bizlere emanet ettiği tohumlardan ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fide dağıtımlarımız her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da sürecek. İlgi gösterip burada sıra bekleyerek fidelerimizden alan ve üreten herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu yaklaşan Anneler Günü'nü de unutmayarak, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladı.

Fide dağıtımında Başkan Çerçioğlu'na AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
