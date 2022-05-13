Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı

13.05.2022 11:30
Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı

Aydın Marangozlar Odası'nın yeni seçilen yönetim kurulu, oda başkanı Ertan Kaya önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Marangozlar Odası'nın yeni seçilen yönetim kurulu, oda başkanı Ertan Kaya önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ertan Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyse gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik edip her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. - AYDIN

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Marangozlar Odası, Özlem Çerçioğlu, Ertan Kaya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı - Son Dakika


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