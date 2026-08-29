Çerçioğlu: 30 Ağustos, Milletimizin Esareti Kabul Etmediğinin Kanıtı - Son Dakika
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Çerçioğlu: 30 Ağustos, Milletimizin Esareti Kabul Etmediğinin Kanıtı

Çerçioğlu: 30 Ağustos, Milletimizin Esareti Kabul Etmediğinin Kanıtı
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in milletin imkansızlıklara rağmen inanç ve birlikle neler başarabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları minnetle andı.

30 Ağustos tarihinin milletin imkansızlıklara rağmen inançla ve beraberlikle neleri başarabileceğinin kanıtı olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Milletimiz hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasıyla yazdığı, inanç ve cesaretle destanlaşan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, milletimizin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos, imkansızlıklar içinde dahi milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin kanıtıdır. Bu şanlı gün, milletimizin yeniden dirilişinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönüm noktasıdır. Bizler de tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, Cumhuriyetimizin değerlerine, vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizi korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi daha güçlü ve daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Zafer'in tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerçioğlu: 30 Ağustos, Milletimizin Esareti Kabul Etmediğinin Kanıtı - Son Dakika

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