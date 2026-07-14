Çerçioğlu\'ndan 15 Temmuz mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sarsılmaz güvencesi olan milli iradenin zaferini ilan ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, tek yürek olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek ülkesine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz, tüm dünyaya demokrasiden asla ödün vermeyeceğini en net şekilde göstermiştir. O karanlık geceyi cesaretleriyle aydınlatan kahramanlarımız, vatan sevgisinin her türlü gücün üzerinde olduğunu kanıtlamıştır. Bu anlamlı günde, canlarını feda ederek tarihin seyrini değiştiren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN