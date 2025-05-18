Başkan Çerçioğlu\'ndan 19 Mayıs mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeniden yeşerdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, sadece bir milletin yeniden doğuşunun değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimizin temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." - AYDIN