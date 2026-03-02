Başkan Çerçioğlu\'ndan Karacasu\'da küçük üreticilere yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üretime ve üreticilere yönelik destekleri sürüyor. Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük üreticilere yönelik yem hibesini Karacasu'da vatandaşlarla buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 5 ve altında büyükbaş hayvana sahip üreticilere sığır süt yemi ve sığır besi yemi desteği sağlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından planlı şekilde gerçekleştirilen dağıtımlar doğrultusunda Karacasu'daki üreticilere ulaştırılan yem hibesi, bölgedeki yetiştiriciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, verilen desteklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreticinin güçlenmesinin yerel kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde hayvancılığı destekleyen projelerimizi sürdürüyor, projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN