 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Çerçioğlu'ndan üreticiye yem ve yonca desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu'ndan üreticiye yem ve yonca desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, zor durumda kalan küçükbaş hayvan üreticilerine yem ve yonca desteklemesinde bulundu. Üreticiler, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu\'ndan üreticiye yem ve yonca desteği
20.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:29
Abone Ol

Başkan Çerçioğlu'ndan üreticiye yem ve yonca desteği

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, zor durumda kalan küçükbaş hayvan üreticilerine yem ve yonca desteklemesinde bulundu. Nazilli'de uzun yıllardır hayvancılık yapan ve zor durumda kalan aileler kendilerine destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise zor durumda kalan her üreticinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Hayvancılığın aile geleneği olduğunun altını çizen Cennet Özden, "Hayvancılığı 10-15 yıldır yapıyoruz. Bu işi herkes yapamaz. Hiç kimse destek olmuyor. Sadece başkanımız Özlem Çerçioğlu destek oldu" ifadelerini kullandı. 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Mehmet Gezgin, "Bizim havada yaprağımız, yerde toprağımız yok. Bizler sadece hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çaresiz kalmıştık, en son başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu aradık. Sağ olsun, yemimizi gönderdi, yardım etti, her an yanım

Nazilli'de yaşadığını, Mergen Çayı üzerinde hayvancılık yaptıklarını söyleyen Şinasi Yıldırım, "Bizim en büyük gider kalemimiz yem. Kendimiz yemiyoruz, hayvanlarımızı yediriyoruz. Hayvancılık biterse tarım tamamen bitmiş olur. Üreticiye böyle destekler bize katkıda bulunur. Özlem Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Allah bir kere değil, bin kere razı olsun" diyerek Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Nazilli, Tarım, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan üreticiye yem ve yonca desteği - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu'ndan üreticiye yem ve yonca desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement