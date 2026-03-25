Başkan Çerçioğlu vatandaşları şehitlere saygı konseri ile buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenen '18 Mart Şehitlerimize Saygı Konseri' gerçekleştirildi. Şef Ozan Yavuz Çabuk yönetiminde sahne alan koro, "Çanakkale Türküsü", "Ah Bir Ateş Ver" ve "Aydın İçinde Kapalı Çarşı" başta olmak üzere birçok unutulmaz eseri izleyicilerle buluşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan çok sesli koro ile çocuk korosu ve çocuk halk oyunları ekiplerinin performansları da vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN