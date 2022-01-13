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Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı - Son Dakika

Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı

13.01.2022 12:16
Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yıl ile birlikte ilçeyi bir üst lige taşıyacak olan yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yıl ile birlikte ilçeyi bir üst lige taşıyacak olan yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı.

Pursaklar halkının yaşam kalitesini arttırmak için her gün yeni bir projeye imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede 2022 yılı itibari ile yapımı planlanan yeni projelerle ilgili sorumlu başkan yardımcıları ve müdürlüklerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Pursaklar'da yapılması planlanan vizyon projelerle ilgili Etüd Proje Müdürlüğüyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Çetin, hiç zaman kaybetmeden yeni projeleri ele alarak çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

"İlçemize değer katacak projelerimiz hakkında değerlendirme toplantısı yaptık, istişarelerde bulunduk"

Her kesime dokunacak yeni yatırımları hayata geçirmek için yeni vizyon projelerin ele alındığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin memnuniyetini esas alan ilçemizin her mahallesinde, hizmet odaklı çalışmalara imza atmak için kolları sıvadık. Etüd Proje Müdürlüğümüz ile toplantı yaparak konularımızı detaylı değerlendirdik. İlçemize değer katmak ve hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Pursaklar'ı eşsiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için hayata geçireceğimiz projeleri ve kaynaklarını masaya yatırdık. Şu ana kadar yaptığımız hizmetler ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle Pursaklar'ı inşa etmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı
Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı

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Yeni Yıl, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çetin yeni proje ve yatırımları masaya yatırdı - Son Dakika


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