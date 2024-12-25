Başkan Çetinkaya, Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, özel eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim faaliyetleri ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Çetinkaya, özel bireylerin eğitimine her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin eğitim ortamını yerinde inceleyen Başkan Çetinkaya, "Bu okul, Karabük Belediyesi olarak eğitime ve özel bireylere verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Onların mutluluğu bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi. - KARABÜK