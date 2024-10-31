Başkan Çiftçi, vatandaşlarla sabah yürüyüşü yaptı

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı.

Başkan Bünyamin Çiftçi, Şehit Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'nda Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle birlikte yürüdü. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Çiftçi, "Biz sağlıklı bir yaşam için hem de güçlü bir birliktelik için vatandaşlarımızla birlikte yürüyüşler yapıyoruz. Bu vesileyle hem zinde oluyoruz hem de dinç oluyoruz. Daha sağlıklı bir hayat için spor yapmış oluyoruz. Çayırova'mızı biz spor kenti yaptık. 9 mahallemizin 9'unda da bu yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Hem halkımızla bir araya gelmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Bu yürüyüşlere devam edeceğiz inşallah" dedi. - KOCAELİ