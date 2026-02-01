Başkan Çolakbayrakdar: "Bu mübarek gece, Ramazan\'ın manevi iklimine açılan kapıdır"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin taşıdığı derin manevi anlamlara dikkat çekerek, başta Kayserili hemşehrileri olmak üzere İslam Alemi'nin kandilini tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Rahmetiyle gönülleri kuşatan, affıyla kalpleri ferahlatan müstesna gecelerden biri olan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde, birlik ve beraberlik ruhu içinde daha nice kandillere erişmeyi hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimizin 'Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim' buyurduğu; rızıkların takdir edildiği bu mübarek gece, bizler için eşsiz bir fırsattır. Bu müstesna geceyi yalnızca bir zaman dilimi olarak değil; hayatımıza yön verecek bir dönüm noktası olarak görmeliyiz. Gönüllerimizi kin ve nefretten arındırmalı, kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, Ramazan'a ve hayatımızın geri kalanına elimizde beratla, yani affedilmiş olmanın huzuruyla girmeyi niyaz etmeliyiz. Rabbimizin sonsuz rahmet kapılarını ardına kadar açtığı Berat Gecesi'nde; O'nun emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından sakınmayı hayat düsturu edinmeli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) layık bir ümmet olmak için gayret göstermeliyiz."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "İnşallah Berat Kandili; mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarının dinmesine, yeryüzünde barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve adaletin hakim olmasına vesile olur. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Yüce Allah'tan bizleri sonsuz affına, rahmetine ve güzelliklerle dolu yeni başlangıçlara ulaştırmasını diliyorum" Diyerek noktaladı. - KAYSERİ