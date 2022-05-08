Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

08.05.2022 14:29
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Kocasinan Belediyesi'nin pandemi nedeniyle ara verdiği organik domates fidesi dağıtımını bu yıl gerçekleştirecek.

Kocasinan Belediyesi'nin pandemi nedeniyle ara verdiği organik domates fidesi dağıtımını bu yıl gerçekleştirecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve 9 Mayıs Pazartesi Günü saat 08.00'da 3 farklı noktadan dağıtılacak olan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Belediyesi, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla düzenlediği fakat pandemi nedeniyle ara verdiği domates fidesi dağıtımını bu yıl gerçekleştirecek. Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini vurgulayarak, "Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 9 Mayıs Pazartesi Günü saat 08.00'da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz geleneksel etkinliğimi, yeniden başlatıyoruz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği; hibrit olmaması, yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet
Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

YORUMLAR
500

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Pandemi, Domates, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:21 Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Polis bu zalimliği yapan sürücünün peşinde
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement