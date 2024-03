Başkan Çolakbayrakdar, Kadınların Değerini Vurguladı

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, "Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün kıymetlidir" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 8 Mart dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmada çalışan kadınlarla bir araya geldi. Samimi ve hoş sohbetlerin yaşandığı programda kadınların toplumdaki önemi hakkında bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hanımlara yönelik yapılan hizmetlerle ayrıcalık kazandırdıklarını söyledi.

8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış uluslararası bir gün olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Her daim yüzünüz gülsün, hep güzellikler ve iyiliklerle birlikte olasınız. Kadın, bizim için her daim baş tacıdır. Türk Milletinin örfinde kadının yeri sadece bir güne bırakılacak kadar dar değildir. Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de Yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadınlarımız bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Kültürümüze baktığımız zaman kadın ilk önce annedir. Hepimiz bir annenin evladıyız. Aşık Veysel 'Annem' şirindeki dizelerinde önemine değinmiştir. Kadınlarımız bizim işin eşimiz, yarımız ve yol arkadaşımızdır. Bunla ilgili de HZ. Peygamberimiz (S.A.V) hayatında eşiyle birlikte olan hoşgörü ve şefkat örnekleri bizler için hayatımızda rehberdir. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) 'Müminlerin iman bakımından en olgun ve en hayırlısı hanımına karşı en hayırlı olanıdır" sözünde buyuruyor. Bizim içinde hayatımızda örnektir. Hem inancımız hem örfümüz gereği ve medeniyetimizde farklı farklı modelleri vardır. Anne, eş, evlat olarak bir kadın modeli gibi binlerce kadın modeli vardır. Peygamber Efendimiz 'in eşi ve çocukları, bütün insanlığa örnek bir kadın modeli diğer taraftan da ise Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde onlarca kadın modeli, farklı medeniyetlere örnek olacak isimler" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onların hak ettikleri değeri vermek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ