Başkan Çolakbayrakdar: "Milletimizin başı sağ olsun"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberler yüreğimizi dağladı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ordumuzu korusun" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, Türk milletine ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletçe yaşadığımız bu derin acı sebebiyle, 7 Temmuz'da hemşehrilerimizle paylaşmayı planladığımız haberimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi belirtmek istiyoruz. Rabbim, inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Biliyoruz ki; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' İşte bu düsturla bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için canları pahasına düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız; bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin." - KAYSERİ