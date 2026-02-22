Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye\'de ilk olan sistemle geri dönüşümde de öncüyüz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Türkiye'de ilk olan 'ikili toplama sistemi' ile sıfır atık seferberliğinde öncü bir rol üstlendiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan sistemle bugüne kadar 3 milyon 650 bin kilogram ambalaj atığı, bin 950 kilogram atık pil ve 15 bin 350 litre atık yağın kaynağında ayrıştırılarak toplandığını belirterek, geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını ifade etti. Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptıkları yatırımlarla dikkat çektiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk kez Kayseri'de vatandaşların hizmetine sunulan araçlar sayesinde hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hatırlanacağı üzere 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk kez Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren bu araç, birden fazla haznesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı toplayabiliyor. Ayrıca pil ve atık yağları da kaynağından ayrıştırılmış şekilde toplayarak çevrenin korunmasına katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ise yine Kayseri'de ilk olan geri dönüşüm aracını bünyemize kattık. Bu yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıkları ile iş yerlerinde toplanan ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde toplanıyor. Bu aracın diğer araçlardan farklı özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir" ifadelerine yer verdi. Geri dönüşüm çalışmalarının sadece bugünü değil, yarını da kurtaran bir anlayış olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağlıyoruz hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre bırakıyoruz." dedi.

Öte yandan Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılan, son teknolojik donanıma sahip araç; ikili toplama sistemi ve fonksiyonel özellikleriyle öne çıkıyor. Kaynağında ayrıştırılmış evsel yağ, pil, ambalaj ve evsel atıkların ayrı donatılar sayesinde toplanmasına imkan sağlayan araçla, dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. 'Güzel bir gelecek geri dönüşümle gelecek' mesajıyla dikkat çeken sistem, aynı zamanda zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. - KAYSERİ