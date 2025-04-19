Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi

Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşlarla Buluşarak Talepleri Dinledi

Kocasinan Belediyesi'nin 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözümler üretmek için çalışacaklarını belirtti.

19.04.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Kocasinan Belediyesi'nin örnek uygulamalarından biri olan ve 2015 yılında hayata geçirdiği 'Başkan Sizi Dinliyor' programı, vatandaşla bire bir iletişimi esas alarak çözüm odaklı belediyeciliğin en etkili örneklerinden birini sunmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; program kapsamında bu kez Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi vatandaşlarla iç içe olduklarını vurguladı.

Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Mahalle mahalle gezerek bire bir talepleri yerinde öğrendiklerini ve bu talepleri çözüme kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti; "Her zaman mahallelere giderek, hem saha incelemesi hem de vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bu yıl ise ilk programımızı Osmangazi'den başlatarak, bütün Kocasinan'daki mahallelerimizi gezerek vatandaşlarımızı dinelemeye devam edeceğiz ve onların talep isteklerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca hemşehrilerimizle günün değişik zamanlarında farklı etkinliklerimizle bir aradayız. Bu doğrultuda 'Vatandaş soruyor, Başkan cevaplıyor' etkinliğiyle de vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerin vatandaştan büyük memnuniyet uyandırdığını dile getirerek; "Gittiğimiz her mahallede hemşehrilerimizin bizlere gösterdiği yoğun ilgi ve teveccüh, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Biz işimizi sadece görev bilinciyle değil; gönülden, sevgiyle ve inançla yapıyoruz. Her detayda Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; yaşam kalitesi daha yüksek, daha modern ve daha huzurlu bir Kocasinan inşa etmek" ifadelerini kullandı. Programda, vatandaşların yazılı ve sözlü olarak ilettiği tüm talepler tek tek not alındı. Başkan Çolakbayrakdar, gelen her soruyu titizlikle dinleyip doğrudan yanıtladı. Sorunların çözümü için ilgili birimlere anında talimatlar verilirken, hizmetlerden memnun olan vatandaşlar bu hızlı ve samimi yaklaşımdan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından pazarı ziyaret edip, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Burada da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgisiyle karşılandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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