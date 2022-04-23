Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu

23.04.2022 10:01
Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, düzenlenen iftar yemeğinde mahalle muhtarlarını ağırladı.

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, düzenlenen iftar yemeğinde mahalle muhtarlarını ağırladı.

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, iftar programındaki konuşmasında, muhtarların devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, "Hemşerilerimizle bizler arasında gönül köprüsü kuran değerli muhtarlarımıza minnettarız" dedi. Arapgir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde mahalle muhtarlarını ağırlayan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, hem muhtarlarla sohbet etti hem de birlikte iftar açtı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "63 mahallemizin muhtarıyla birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde hizmetlerimize destek olan, hemşerilerimizle bizler arasında gönül köprüsü kuran değerli muhtarlarımıza minnettarız. Arapgir olarak büyük bir aileyiz. Bugün de bu aile olgusuyla bir araya geldik ve Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Deregezen Jandarma Karakol Komutanı Şerafettin Demircioğlu, İlçe Emniyet Amiri Hasan Yasin Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Muharrem Yedekci, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet İnce, Deva Partisi İlçe Başkanı Erol Avşaroğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Selim Metin, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Cömertoğlu, program sonunda muhtarlara duvar saati hediye etti. - MALATYA

Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Cömertoğlu muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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