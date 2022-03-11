Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu

11.03.2022 09:41
Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda yeni dönem için yeniden seçilen Şenol Sekizsu ve yönetimine 'Hayırlı Olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na Arapgir Belediyesi Meclis Üyesi Basri Yılmaz, Arapgir Belediyesi Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem'de eşlik etti.

Başkan Sekizsu, seçim süreci boyunca yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında heyete bilgi verdi.

Başkan Cömertoğlu, esnaflarla her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, esnaflarla hizmet konusunda işbirliği için her zaman hazır olduklarını kaydetti. Cömertoğlu, yönetimin görevlerinde başarılar da diledi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Esnaf ve Sanatkarlar, Haluk Cömertoğlu, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Cömertoğlu'ndan işbirliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement