Üye Girişi
Başkan Çondur: "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak" - Son Dakika

Başkan Çondur: "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak"

23.12.2021 18:04
Başkan Çondur: "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 'Aydın ve İzmir ili Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depo Güdümlü Projesi'nin önemine dikkat çekerek "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 'Aydın ve İzmir ili Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depo Güdümlü Projesi'nin önemine dikkat çekerek "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA'nın 2021 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan ve Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından yürütülecek olan Aydın ve İzmir ilinde bulunan pamuk üreticilerine yönelik lisanslı depo güdümlü projesinin imza töreni gerçekleşti. Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. projesi ile Aydın ili ve Ege Bölgesi ekonomisinin canlanacağını, pamuk üretimi başta olmak üzere tarım ürünleri ticaretinin gelişeceğini, ürünlerin emniyetli ve uygun koşullarda depolanacağını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamız, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından yürütülecek olan projemizin faaliyete geçmesi için büyük bir özveri ile titiz bir çalışma sarf ettik. Bu çalışmalarımızın ilk adımı olan protokol imza törenimizi İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'un teşrifleri ile Söke Ticaret Borsası'nda gerçekleştirdik. Bu proje ile bölgemiz beyaz altını olan pamuğun uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak olup pamuk üreticilerinin ise ürünlerini değerinde satabilmesine olanak sağlayacaktır. Toplam yatırım bedeli 30 milyon TL olan güdümlü projemizin 2022 yılı içerisinde temeli atılacaktır. Projemizin bir sene içerisinde tamamlanmasını ve önümüzdeki sezona hazır bir şekilde faaliyete geçmesi hedeflemekteyiz. Bu süreçte bizlere destek olan İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger'e, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a ve vekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Çondur: Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak
Başkan Çondur: Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak
Başkan Çondur: Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak

Büyük Menderes, Ticaret, İzmir, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çondur: 'Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompaya yansıtılmadı! Vatandaş tepkili         
17:49
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
17:41
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
17:45 Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:34 Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
17:19 Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 18:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çondur: "Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement