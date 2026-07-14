Başkan Dal, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Dal, şehit ailesini ziyaret etti

Başkan Dal, şehit ailesini ziyaret etti
14.07.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
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Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un ailesini Adana'daki evlerinde ziyaret etti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un ailesini Adana'daki evlerinde ziyaret etti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit polis memuru Yunus Uğur'un ailesiyle bir araya geldi. Başkan Dal, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, tüm şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle yad etti.

15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir gece olduğunu ifade eden Dal, "15 Temmuz'da milletimiz vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı. Birliğimiz bozulmadıkça bayrağımız yere düşmez, ezanımız susmaz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Şehit Yunus Uğur'un ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 15 Temmuz'un yıl dönümünde ülkenin birlik ve bütünlüğünün önemine değindi. - ADANA

Kaynak: İHA

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