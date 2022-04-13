Başkan Demir, çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Başkan Demir, çalışmaları inceledi

13.04.2022 09:44
Başkan Demir, çalışmaları inceledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan Kura Nehri Yaşam Alanı projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile Kademe Hizmet Binasında bulunan Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde devam eden işleri inceledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan Kura Nehri Yaşam Alanı projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile Kademe Hizmet Binasında bulunan Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde devam eden işleri inceledi.

Başkan Demir'e incelemeleri sırasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Eczacı Yunus Dündar eşlik etti. Ardahan'ı turizm açısından değerli kılacak Bungalov evler gibi birçok projenin uygulamaya konulacağı Kura Nehri etrafındaki çalışmalara dair son bilgileri alan Başkan Faruk Demir, ardından beraberindekilerle birlikte Kademe Hizmet Binası ve Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde yapımı süren işleri dikkatle takip etti. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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