Başkan Demir'den rehabilitasyon merkezlerine ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Eşi Zuhal Demir, Başkan Yardımcısı Murat Zorba ile Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Bulut, Erdal Kara, Menekşe Bekmez ve Kemal Aktaş'la birlikte İlk Adım ve İlk Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret etti.

Merkezlerde eğitim gören gençler, çocuklar ve yetişkinliklerle bir araya gelen Başkan Demir ve beraberindekiler çeşitli hediyeler vererek onlarla uzun süre keyifli vakit geçirdi. - ARDAHAN