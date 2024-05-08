Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu\'nda öğrencilerle boyama etkinliği yaptı

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Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu Hamamköy anasınıfı öğrencileri ile birlikte boyama kitabındaki resimleri boyadı.

Başkan Mustafa Demirtaş, ziyaret için gittiği Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu Hamamköy anasınıfında minik öğrencilerin boyama kitabındaki resimleri boyama çalışmasına iştirak etti.

Küçüklüğünden beri resim ve şiire merakı olduğunu söyleyen Demirtaş," Eskiden kendi çapımda portre ve manzara resmi yapar, şiir yazardım. Anasınıfı ziyaretinde resim boyayan çocukları görünce o yılları hatırladım ve minikleri heveslendirmek adına resim boyama çalışmalarına katıldım" dedi. - KÜTAHYA