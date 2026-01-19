Başkan Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı - Son Dakika
Başkan Dere'den karla mücadele ekiplerine sıcak kahve ikramı

19.01.2026 15:15  Güncelleme: 15:18
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadele eden belediye personeline kahve ikram etti. Dere, çalışanlara teşekkür edip, güvenlik ve hizmetin aksamaması için sahada olduklarını vurguladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ederken, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan belediye personelini ziyaret eden Başkan Dere, personele sıcak kahve ikramında bulundu. Çalışanlarla sohbet eden ve fedakarca yürütülen çalışmalar için personele teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Muhsin Dere, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksamaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

