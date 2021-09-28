Başkan Deveciler Pelitköy Merkez Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve yapılan çalışmaları Muhtar Hasan Vural ile birlikte inceleyerek Pelitköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yapılan ziyarette mahallenin sorun ve ihtiyaçları noktasında Muhtar Hasan Vural'dan bilgi alan Başkan Deveciler, yapılan çalışmaları inceleyerek esnafla bir araya geldi. Esnaf sorun ve taleplerini, Pelitköy Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle ilgili düşüncelerini anlattı.

Başkan Deveciler mahalle sakinlerine yaptığı konuşma da; "Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözüm noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bizlere vermiş olduğunuz görevi layıkıyla yerine getirmek için, 7/24 arkadaşlarımızla beraber çalışma sureti ile taleplerinize cevap verme noktasında gayret sarf ediyoruz. Her mahallemizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR