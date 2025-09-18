Başkan Dilsiz, Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ilçedeki okullar ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Başkan Dilsiz, anasınıfı ve sübyan okulunda minik öğrencilerin öğrenme heyecanına şahit olduklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına başarılar diledi. Dilsiz, "Unutmayalım ki eğitim, yalnızca bugünün değil, geleceğin de en büyük yatırım aracıdır. Öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız ve onların en iyi şartlarda eğitim alması için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK