Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak değerlendirmede bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği'nin ikinci meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde Bursa'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Aykut Dilsiz toplantı hakkında, "Toplantımız sonrası Bursa Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Mustafa Bozbey başkanımızla geldik. Beldemiz hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerinden beldemize yapacağımız projeler hakkında destek istedik. Toplantımızın özel oturumunda, ulusal, bölgesel ve kentsel afet planları arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği 'Afet Yönetimi' konusu masaya yatırıldı. Alınan kararların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dilsiz, "Toplantıda alınan kararların bölgemize ve belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK