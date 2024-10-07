Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı 2. olağan meclis toplantısına katılarak beldesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve afet yönetimi konusunu masaya yatırdı.

07.10.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak değerlendirmede bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği'nin ikinci meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde Bursa'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Aykut Dilsiz toplantı hakkında, "Toplantımız sonrası Bursa Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Mustafa Bozbey başkanımızla geldik. Beldemiz hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerinden beldemize yapacağımız projeler hakkında destek istedik. Toplantımızın özel oturumunda, ulusal, bölgesel ve kentsel afet planları arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği 'Afet Yönetimi' konusu masaya yatırıldı. Alınan kararların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dilsiz, "Toplantıda alınan kararların bölgemize ve belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Marmara Belediyeler Birliği, Yerel Yönetim, Aykut Dilsiz, Politika, Bayırköy, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Dilsiz, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.