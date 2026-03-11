Başkan Doğan gazi ve şehit yakınları ile iftarda bir araya geldi

Merkezefendi Belediyesi tarafından gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi. Başkan Doğan, "Gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Biz onlara her zaman minnettarız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için gazi ve şehit aileleriyle beraber iftar programında bir araya geldi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Gazi ve şehit aileleri manevi atmosferde hep beraber oruçlarını açtı.

Merkezefendi Belediyesi Şehit ve Gaziler Birimi'nin birim sorumlusu Hatice Güneş Ermiş, birimin kurulduğu günden itibaren şehit ve gazi yakınını ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı ve her zaman yanlarında oldu. Birimde görevli kişiler tarafından gazi ve şehit yakınlarının eksik ve istekleri hızlı bir şekilde giderildi. Özel günlerde dernek ziyaretleri, bayramda şehitlik ziyaretleri, gazi ve şehit yakınları ziyareti, nikah ve başsağlığı gibi birçok ziyaret yapılıyor.

"Sizler için yaptığımız her çalışma bizim için büyük bir onurdur"

Ramazan ayının o manevi değerlerini ilçenin dört bir köşesinde yaşatmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gönül sofralarımızda sizlerle beraber birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Denizli'de sizlerle birlikte ve sevgili başkanlarımında desteğiyle bir ilki gerçekleştirdik. 2023 yılında meclisten karar alarak Şehit ve Gaziler birimini kurduk. Bunun öncesinde de birlikteliğimiz devam ediyordu ama şimdi daha anlamlı bir şekilde devam ediyor. Siz değerli ailelerimizi birimde bulunan arkadaşlarımız ziyaret ediyor ve isteklerini gidermek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yıl dönümünlerinde biz buradayız demek bizim için çok önemli. Sizler için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Cumhuriyetin yetiştirdiği bir evlat olarak sizin için yapacağımız her şey bizim için bir vatan borcudur. Sizlerin daha da içinizde olduktan sonra bu manevi değerin bunun kıymetinin sizlerin yaşadığı o ruhsal durumun çok çok daha farkına vardım. Bu güzel ve anlamlı Ramazan gününde bir araya geldik. Hep beraber bu birliği ve beraberliği yaşamak bizim için çok kıymetli" dedi.

"Her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum"

Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın bizi böyle özel bir günde hepimizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Her zaman başkanımız Şeniz Doğan, hiç bir zaman talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi. Her zaman içerisinde saygıyla ve insani düşünceler çerçevesinde bizlere yardımcı oldu. Kendisine bu aile ortamında her iki derneğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel ortamdaki iftar yemeğinde güzel ortamı yaşattığı için Başkanımız Şeniz Doğan'a tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Başkanımızın bize verdiği değer bizim için çok kıymetli"

Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık, "Başta bu birlikteliği bize sağladığı için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a gaziler ve şehit yakınlarına teşekkür ederim. Başkanımız Şeniz Doğan her zaman olduğu gibi Ramazan ayında bizleri yine unutmadı. Gaziler ve şehit yakınları için bize bir birim oluşturdular. Bize verdiği değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. İftarda bir araya gelmek bizim için ayrı bir onur vesilesi oluyor. Büyük veya küçük demeden tüm ihtiyaçlarımızı gideren başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ