Terme\'ye üç yeni yatırım: Yeni bulvar, kadınlar plajı ve sosyal yaşam alanı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren önemli projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçenin ulaşım, sosyal yaşam ve turizm altyapısına değer katacak yatırımların büyük bölümünde çalışmaların hızla sürdüğü belirtildi.

Başkan Doğan'ın incelemelerde bulunduğu projelerden biri olan Miliç Kadınlar Plajı, Terme'nin eşsiz doğal yapısı içinde kadınlara özel bir yaşam alanı olarak planlandı. Modern altyapısı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken plajın, sahil bandına yeni bir değer kazandırması ve kadınların huzur içinde vakit geçirebileceği bir alan oluşturması hedefleniyor.

Terme Evi ve Düğün Salonu'nda ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi bir geleneğin yaşatılacağı Terme Evi'nin, Terme pidesi ve tirit gibi yöresel lezzetlerle sosyal donatı alanı olarak hizmet vermesi planlanırken, yenilenen düğün salonunun da ilçede özel günlerin adresi olmayı sürdürmesi amaçlanıyor.

Ulaşım alanındaki önemli yatırımlardan biri olan Terme Yeni Bulvar Yolu'nda çalışmaların büyük oranda tamamlandığı ifade edildi. Yirmi beş metre genişliğinde, çift şeritli ve iki yönlü olarak beton zemin üzerine sıcak asfalt kaplama ile inşa edilen yolun, ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatması ve Terme'ye çağdaş bir görünüm kazandırması bekleniyor.

Başkan Halit Doğan, yatırımların Terme'ye, Samsun'a ve tüm Termelilere hayırlı olmasını dileyerek, ilçenin gelişimi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. - SAMSUN