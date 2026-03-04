Başkan Durak öğrencilerle iftar açtı - Son Dakika
Başkan Durak öğrencilerle iftar açtı

Başkan Durak öğrencilerle iftar açtı
04.03.2026 10:31  Güncelleme: 10:33
Ağrı'da Ramazan ayının manevi atmosferi, Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programıyla paylaşıldı.

Ağrı'da Ramazan ayının manevi atmosferi, Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programıyla paylaşıldı. Okulun öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileriyle birlikte gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

İftar programına Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak da katılarak öğrencilerle aynı sofrada iftar açtı. Belde başkanı, muhtarlar ve Yazı İşleri Müdürü'nün de yer aldığı programda Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı.

Program sonunda, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği vurgulanırken, emeği geçen herkese teşekkür edildi. Katılımcılar, Ramazan ayının manevi huzurunun eğitim camiası ve belde halkı arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesi temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

