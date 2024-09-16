Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve çözüm önerileri sundu. Ziyaret sırasında gençlerle de sohbet eden Durbay, eğitim ve spor alanındaki ihtiyaçlara yönelik projeler geliştireceklerini belirtti.

16.09.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Başkan Durbay'a temasları sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Çarşıdaki ziyaret boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Durbay, esnafla birebir görüşerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu. Başkan Durbay, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı, onların dertlerini ve isteklerini dinlemeyi kendimize görev edindik. Şehzadeler halkı bizim için çok kıymetlidir ve onların taleplerine çözüm bulmak birinci önceliğimizdir" dedi.

Çarşı ziyareti esnasında esnafın çeşitli taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Durbay, bu taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Başkan Durbay, çarşıda karşılaştığı gençlerle ve çocuklarla da sohbet etti. Gençlerin eğitim olanaklarının artırılması, spor alanlarının çoğaltılması gibi konulardaki taleplerine olumlu yaklaşan Başkan Durbay, bu konularda projeler geliştirdiklerini ve yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti. Çocuklarla ilgilenip onların geleceğine yatırım yapmanın önemine değinen Durbay, belediye olarak gençlerin ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürekli olarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Başkan Gülşah Durbay'ın bu ziyareti, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement