Başkan Durbay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Başkan Durbay'a temasları sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Çarşıdaki ziyaret boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Durbay, esnafla birebir görüşerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu. Başkan Durbay, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı, onların dertlerini ve isteklerini dinlemeyi kendimize görev edindik. Şehzadeler halkı bizim için çok kıymetlidir ve onların taleplerine çözüm bulmak birinci önceliğimizdir" dedi.

Çarşı ziyareti esnasında esnafın çeşitli taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Durbay, bu taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Başkan Durbay, çarşıda karşılaştığı gençlerle ve çocuklarla da sohbet etti. Gençlerin eğitim olanaklarının artırılması, spor alanlarının çoğaltılması gibi konulardaki taleplerine olumlu yaklaşan Başkan Durbay, bu konularda projeler geliştirdiklerini ve yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti. Çocuklarla ilgilenip onların geleceğine yatırım yapmanın önemine değinen Durbay, belediye olarak gençlerin ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürekli olarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Başkan Gülşah Durbay'ın bu ziyareti, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - MANİSA