Başkan Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde Esnaf ve Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde Esnaf ve Üreticilerle Buluştu

Başkan Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi\'nde Esnaf ve Üreticilerle Buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve zeytin üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, destek sözü verdi.

16.12.2024 14:42  Güncelleme: 14:45
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, mahalle ziyaretleri kapsamında Sancaklıbozköy Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Belediye Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Durbay, esnaflara hayırlı işler dileyerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Durbay, belediye olarak mahalle halkının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Sancaklıbozköy'deki temasları sırasında bölge ekonomisinin bel kemiği olan zeytin üreticileriyle de buluşan Başkan Durbay, bir zeytin bahçesini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını yerinde inceledi.

Üreticilerin artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları gibi konulardaki şikayetlerini dinleyen Durbay, yerel yönetim olarak her zaman üreticilere destek olacaklarını ifade etti.

Mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Durbay, "Halkımızla iç içe olmaya, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini birebir dinlemeye devam edeceğiz. Şehzadelerimiz için birlikte çözüm üretmeye kararlıyız"dedi.

Başkan Durbay, ziyaret sonunda, vatandaşların dilek ve önerilerini not alarak mahalleden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde Esnaf ve Üreticilerle Buluştu - Son Dakika

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