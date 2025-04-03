Başkan Durgut, Kehrebar Ailesini Ziyaret Etti

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, eşi Nilüfer Durgut ile birlikte Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) çerçevesinde Kehrebar ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sıcak ve samimi bir ortam sağlanırken, eğitim ve vizyon konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Durgut, Kehrebar ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Toplumumuzun güçlü aile bağları ve eğitimle şekillenen geleceği bizim için çok değerli. Kehrebar ailesinin göstermiş olduğu misafirperverlik için kendilerine minnettarız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK