Başkan Dutlulu Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Dutlulu Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla buluştu

Başkan Dutlulu Alaşehir\'de mahalle muhtarlarıyla buluştu
09.05.2026 15:08  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir'de muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerinde çalıştı. Başkan Dutlulu, ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışını vurguladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem mahallelerin sorunlarını yerinde dinledi hem de çözüm önerileri alarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Besim Dutlulu'nun muhtarlar buluşması programı, Çamlık Park'ta gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ev sahipliği yaptığı programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

"İlk kez arkamda büyük bir güç hissettim"

Görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri özetleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyuma dikkat çekti. Öküzcüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar 2 milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, 70 kilometreyi aşan sıcak asfalt çalışması yaptık ve 20 düğün salonunu tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla 10 çok amaçlı salonun yapımı sürüyor. 27 sondaj çalışmasıyla köylerimizi suya kavuşturduk; çiftçimize ve hayvancımıza mazot, fidan, yonca ve toprak analizi gibi pek çok alanda destek verdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla dokunmadık gönül bırakmamaya gayret ettik. Besim Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum; bir belediye başkanı olarak ilk kez arkamda böylesine büyük bir güç hissettim."

"Ortak akıl ve şeffaf belediyecilik dönemi"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yerel yönetimlerde zihniyet değişimine vurgu yaparak, belediyeyi ortak akıl ile yönettiklerini belirtti. Şeffaflığın temel ilkeleri olduğunu ifade eden Dutlulu, şöyle konuştu: "2024 seçimleriyle birlikte Manisa'da 'her şeyi ben bilirim' zihniyeti sona erdi. Biz bu şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını 2019'da Akhisar, Turgutlu ve Alaşehir'de başlatmıştık. Bir mahallenin sorununu en iyi o mahallenin muhtarı bilir. Bu yüzden muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Ferdi Başkanımızla başlayan bu iş birliği sürecini, Büyükşehir bünyesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Alaşehir için dev yatırımlar ve yeni projeler

Yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini dile getiren Başkan Dutlulu, Alaşehir'e yönelik müjdelerini ve yapılan çalışmaları paylaştı. Başkan Dutlulu, "Ferdi Başkanımız göreve gelir gelmez Alaşehir'in 234 milyon liralık içme suyu sorununu çözdü. Bu sene yapacağımız 21 yeni sondajla Alaşehir'de su sorunu tarih olacak. Geçen yıl tamamladığımız 80 kilometrelik asfalt çalışmasına bu yıl da devam edeceğiz. Hem şehir merkezinde hem de mahalle yollarında asfalt sorunlarını bir bir çözeceğiz. Üreticimize ve kırsal mahallelerimize verdiğimiz destekler artarak sürecek" diye konuştu.

Siyasi görüş ayrılıklarının seçim döneminde kaldığını belirten Başkan Dutlulu, önceliğin halka hizmet olduğunun altını çizdi. Dutlulu, "Seçim geride kaldı, şimdi çalışma zamanı. Sizler muhtar, bizler belediye başkanı olarak halkımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Kimseyi ayırmadan, bölmeden adil hizmet götüreceğiz. Biz her zaman sahada, halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle muhtarlarının taleplerini ve sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm için notlar aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dutlulu Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
İspanya’da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı İspanya'da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü
Aykut Kocaman’a kötü haber İstediği olmayabilir Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 16:02:37. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Dutlulu Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.