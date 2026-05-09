Başkan Dutlulu Alaşehir\'de mahalle muhtarlarıyla buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem mahallelerin sorunlarını yerinde dinledi hem de çözüm önerileri alarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Besim Dutlulu'nun muhtarlar buluşması programı, Çamlık Park'ta gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ev sahipliği yaptığı programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

"İlk kez arkamda büyük bir güç hissettim"

Görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri özetleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyuma dikkat çekti. Öküzcüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar 2 milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, 70 kilometreyi aşan sıcak asfalt çalışması yaptık ve 20 düğün salonunu tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla 10 çok amaçlı salonun yapımı sürüyor. 27 sondaj çalışmasıyla köylerimizi suya kavuşturduk; çiftçimize ve hayvancımıza mazot, fidan, yonca ve toprak analizi gibi pek çok alanda destek verdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla dokunmadık gönül bırakmamaya gayret ettik. Besim Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum; bir belediye başkanı olarak ilk kez arkamda böylesine büyük bir güç hissettim."

"Ortak akıl ve şeffaf belediyecilik dönemi"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yerel yönetimlerde zihniyet değişimine vurgu yaparak, belediyeyi ortak akıl ile yönettiklerini belirtti. Şeffaflığın temel ilkeleri olduğunu ifade eden Dutlulu, şöyle konuştu: "2024 seçimleriyle birlikte Manisa'da 'her şeyi ben bilirim' zihniyeti sona erdi. Biz bu şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını 2019'da Akhisar, Turgutlu ve Alaşehir'de başlatmıştık. Bir mahallenin sorununu en iyi o mahallenin muhtarı bilir. Bu yüzden muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Ferdi Başkanımızla başlayan bu iş birliği sürecini, Büyükşehir bünyesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Alaşehir için dev yatırımlar ve yeni projeler

Yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini dile getiren Başkan Dutlulu, Alaşehir'e yönelik müjdelerini ve yapılan çalışmaları paylaştı. Başkan Dutlulu, "Ferdi Başkanımız göreve gelir gelmez Alaşehir'in 234 milyon liralık içme suyu sorununu çözdü. Bu sene yapacağımız 21 yeni sondajla Alaşehir'de su sorunu tarih olacak. Geçen yıl tamamladığımız 80 kilometrelik asfalt çalışmasına bu yıl da devam edeceğiz. Hem şehir merkezinde hem de mahalle yollarında asfalt sorunlarını bir bir çözeceğiz. Üreticimize ve kırsal mahallelerimize verdiğimiz destekler artarak sürecek" diye konuştu.

Siyasi görüş ayrılıklarının seçim döneminde kaldığını belirten Başkan Dutlulu, önceliğin halka hizmet olduğunun altını çizdi. Dutlulu, "Seçim geride kaldı, şimdi çalışma zamanı. Sizler muhtar, bizler belediye başkanı olarak halkımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Kimseyi ayırmadan, bölmeden adil hizmet götüreceğiz. Biz her zaman sahada, halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle muhtarlarının taleplerini ve sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm için notlar aldı. - MANİSA