Başkan Ercan Özel: "Ekiplerimiz, huzurlu bir bayram için 24 saat görev başında olacak"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehirlilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve ekiplerin bayram boyunca 24 saat görev başında olacağını söyledi.

Kurban Bayramı'nın birleştirici gücüne dikkat çeken Belediye Başkanı Ercan Özel, bayramların kırgınlıkların unutulduğu müstesna günler olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Kardeşliğimizin pekiştiği, gönüllerimizin bir olduğu mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve dayanışma bağlarının güçlendiği müstesna günlerdir. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar zorluklar içinde yaşarken, bizler ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşamanın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Unutmayalım ki, Kurban Bayramı sadece sevinmek değil, aynı zamanda sevindirmek demektir. Bir kapıyı çalmak, bir gönle dokunmak, bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olmak. İşte bayramın gerçek ruhu buradadır. Lütfen bu bayramda da ihtiyaç sahiplerimizi, başımızın tacı büyüklerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız bırakmayalım."

Vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi temennisiyle Yenişehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladıklarını belirten Başkan Özel, "Kurban kesim ve atık alanlarımız hazır. Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında görevini yapmaya devam ediyor. Mesai arkadaşlarımız, bayram boyunca da sizlerin hizmetinde olmak için 24 saat nöbet başında olacak. Bu mübarek günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - BURSA