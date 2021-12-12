Üye Girişi
Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü - Son Dakika

Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü

12.12.2021 10:16
Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Tarım Yılı' ve 'Gıda Yılı' temasıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Bursa Rotaract Kulübü tarafından 'Vizyoner Başkan' ödülüne değer görüldü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Tarım Yılı' ve 'Gıda Yılı' temasıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Bursa Rotaract Kulübü tarafından 'Vizyoner Başkan' ödülüne değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi'nin çiftçiyi tarımsal üretime teşvik etme ve kent halkında sağlıklı gıda konusunda farkındalık oluşturan çabaları Bursa Rotaract Kulüp tarafından ödüle değer bulundu. Bursa Rotaract Kulüp, 9. Meslek Hizmet Ödülleri kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü verdi. Ödül törenine eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Başkan Erdem'e ödülünü Bursa Rotaract Kulübü Başkanı Gaye Atlı, 2440. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Serdar Durusüt ile birlikte verdi.

2020 Tarım Yılı ve 2021 Gıda Yılı kapsamında Nilüfer'de yapılan çalışmaları anlatan Başkan Erdem, Nilüfer'in tarım potansiyelini değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Nilüfer, kültür sanat, spor ve eğitim dahil her alanda Bursa'nın gülen yüzü oldu. Buna bir de tarım kimliğini eklemek istedik. Göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımıza bu yönde ağırlık verdik. Amacımız, çiftçinin gelişmesini ve kentten kırsala dönüşü sağlamak oldu. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çabamızı destekleyen ödül için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede ayrıca "Sen Değiş Dünyan Değişsin" projesi sebebiyle; oyuncu, şarkıcı, yazar ve eğitmen Hale Caneroğlu'na da "Meslek Hizmet Ödülü" verildi. - BURSA

Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü
Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü
Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü
Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Tarım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket 10:11 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi 10:04 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki

Son Dakika Haberleri
10:12 Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
10:01 Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz? Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?         
10:12
Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor         
10:10
Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri         
10:03
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 10:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Erdem'e 'Vizyoner Başkan' ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement