Başkan Ergün'ün acı günü - Son Dakika
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Başkan Ergün'ün acı günü

08.04.2022 16:07
Başkan Ergün'ün acı günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yengesi Perihan Turfan hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yengesi Perihan Turfan hayatını kaybetti. Merhume Turfan, Kısık Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Başkan Ergün de aile yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yengesi Perihan Turfan, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kısık Camii'nde kılınan cenaze namazına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, belediye meclis üyeleri ve Turfan ailesinin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı öncesi Başkan Ergün aile yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından merhume Turfan son yolculuğuna uğurlandı. - MANİSA

Başkan Ergün'ün acı günü
Başkan Ergün'ün acı günü
Başkan Ergün'ün acı günü
Başkan Ergün'ün acı günü
Başkan Ergün'ün acı günü

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cengiz Ergün, Cenaze, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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