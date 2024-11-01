Başkan Erkan Aydın Panayır Mahallesi\'nde Sakinlerle Buluştu

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panayır Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Kendisine yoğun ilgi gösteren yurttaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Aydın, yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

Göreve başladığı günden bu yana her zaman halk ile iç içe olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panayır Mahallesi sakinleri ile buluştu. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile mahalleyi gezerek vatandaşların sıkıntılarına ve taleplerine kulak veren Başkan Aydın, katılımcı demokrasiyle kentin geleceğini inşa etmek adına mahalle ziyaretlerini önemsediklerini ifade etti. Bir araya geldiği yurttaşların soru, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Aydın, ilgilenilmesi gereken konularda birim müdürlerine talimat verdi.

Mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, "Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Mahalle gezileri, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını bizlere anlatabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Osmangazi'ye nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, Osmangazi'yi herkesin rahatça yaşadığı bir ilçe nasıl yapabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. İhtiyaçları yerinde tespit ederek, ortak akılla mahallelerimizin yaşam kalitesini yükselteceğiz" dedi. - BURSA