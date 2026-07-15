Başkan Erol: 15 Temmuz’un ruhunu yaşatacağız - Son Dakika
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Başkan Erol: 15 Temmuz’un ruhunu yaşatacağız

Başkan Erol: 15 Temmuz’un ruhunu yaşatacağız
15.07.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yayımladığı mesajda, o gecenin millet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir an olduğunu vurguladı ve birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un millet iradesinin, birlik ve beraberliğin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mesajında, 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği bir gece olmadığını belirten Başkan Erol, "Milletin iradesine sahip çıkanı millet de sahip çıkar" ifadeleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara inerek demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığını ifade etti.

Türk milletinin tanklara, silahlara ve ihanete karşı inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle destansı bir direniş ortaya koyduğunu belirten Erol, o gece yazılan kahramanlık destanının gelecek nesillere aktarılması gereken büyük bir emanet olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, 15 Temmuz ruhunun daima yaşatılması gerektiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en büyük görev; o fedakarlığı unutmamak, unutturmamak ve birlik ile beraberliğimizi her daim güçlü tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erol, mesajının sonunda başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı; kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Erol: 15 Temmuz’un ruhunu yaşatacağız - Son Dakika

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