Başkan Ertürk pazar yeri ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçe merkezi ve tüm mahallelerde kurulan pazar yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, göreve geldiği günden itibaren vatandaşlarla iç içe olarak talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve mahalle muhtarları ile birlikte Pazartesi günü Horsunlu Mahallesi, Salı günü Başaran Mahallesi, Çarşamba günü Kurtuluş Mahallesi, Perşembe günü Gencellidere Mahallesi, Cuma günü Pamukören Mahallesi, Cumartesi günü ilçe merkezi Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri ve Pazar Yamalak Mahallesi'nde kurulan pazar yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretiyor. Pazar yeri ziyaretlerinden memnun kalan esnaf ve vatandaşlar taleplerini dile getirerek, Kuyucak'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkürlerini iletti. - AYDIN