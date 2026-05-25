Başkan Özlü "Paylaşmanın bereketi, birlik ve beraberliğin gücüyle çoğalır"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramların paylaşma, mutluluk ve bereket kaynağı olduğuna dikkat çekerek hem Düzcelilerin hem de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla Düzceliler ve tüm İslam aleminin bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı. Kurban ibadetinin anlamının paylaşma, birlik ve beraberlik olduğundan bahseden Başkan Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Kurban ibadeti ise bizlere teslimiyeti, fedakarlığı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin önemini hatırlatan büyük bir manevi değerdir. Bizleri millet olarak güçlü kılan en önemli unsur; zor zamanlarda kenetlenebilmemiz, soframızı, sevgimizi ve dualarımızı paylaşabilmemizdir. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize uzanan bir el olmayı ihmal etmeyelim. Çünkü paylaşmanın bereketi, birlik ve beraberliğin gücüyle çoğalır.

Düzce Belediyesi olarak bugüne kadar nasıl her kesimden vatandaşımızın ihtiyacına koştuysak, şehrimizde kardeşlik iklimini güçlendiren, sosyal dayanışmayı büyüten çalışmalarımızı yürüttüysek aynı anlayışımızı bayram süresince de devam ettireceğiz. Bayramın ruhuna uygun şekilde; yardımlaşmanın, komşuluk hukukunun ve manevi değerlerimizin yaşatılması için hep birlikte gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor, bayramın tüm dünyaya sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." - DÜZCE