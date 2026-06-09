Sarıgöl\'de Ferdi Zeyrek için lokma hayrı düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında Sarıgöl Belediyesi önünde düzenlenen lokma hayrıyla anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Zeyrek için dualar edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yıl dönümünde Sarıgöl'de düzenlenen lokma hayrıyla anıldı.

Sarıgöl Belediyesi önünde gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, merhum Başkan Ferdi Zeyrek için dualar edildi. Programda konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Ferdi Zeyrek'in görev süresi boyunca Manisa'ya ve vatandaşlara önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, onun bıraktığı izlerin unutulmayacağını ifade etti.

Başkan Akdeniz, "Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla belediyemiz önünde lokma hayrı düzenledik. Görev süresi boyunca gönüllerde güzel izler bırakan kıymetli başkanımızı dualarla andık. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi. - MANİSA