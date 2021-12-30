Üye Girişi
Başkan Gökhan Yüksel: "Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel: "Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz"

30.12.2021 09:41
Başkan Gökhan Yüksel: "Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel mesajında 2022'nin sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna da vurgu yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında, "Büyük Ailem Kartal, bir yılı daha bitirip yeni bir yıla başlarken hem 2021 yılının değerlendirmesini yapmak, hem de 2022 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Zor bir yılı ardımızda bırakıyoruz. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Özellikle de kış ayları, bir kara kış olarak karşımıza çıktı.

Gıda fiyatlarındaki artış, barınma sorunu, artan enerji giderleri derken, hayat pahalılığının zirve yaptığı bir sürecin içindeyiz. Ancak 2021 bize aynı zamanda ne kadar dirayetli, bir araya gelip zorluklar karşısında birlik olabilen bir toplum olduğumuzu da yeniden hatırlattı.

Sorunların çığ gibi üzerimize gelmesine rağmen çözüm, hep beraber mücadele etmekten geçiyor. İşte 2022'ye tam da bu ruhla, bu umut ve dayanışmayla giriyoruz.

Kartal Belediyesi olarak bizim önceliğimiz; bu dayanışma ruhunu kara kış şartlarına karşı topyekün bir mücadeleye dönüştürmek. Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber aşacağız.

Değerli komşularım, size ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yeni yıl diliyorum.

2022 hepimiz için güzel günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Gökhan Yüksel, Yeni Yıl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gökhan Yüksel: 'Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı         
09:45
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:58 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Gökhan Yüksel: "Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement