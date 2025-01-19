Kadın Kolları Kongresi Kahramanmaraş'ta Yapıldı - Son Dakika
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Kadın Kolları Kongresi Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Kadın Kolları Kongresi Kahramanmaraş\'ta Yapıldı

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde büyük bir katılım gerçekleştirdi.

19.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
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AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde büyük bir katılım gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan Başkan Fırat Görgel, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizde daima kadınlarımızı önceliyoruz. İnşası devam eden Kadın Dayanışma Merkezi'ni inşallah kısa sürede hizmete sunacağız. Yeni rehberlik hizmetleri ve atölyeleri kadınlarımızla buluşturacağız. Tarihi konaklarımızı restore ederek kadın kooperatiflerimize istihdam alanları oluşturacağız" dedi.

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler kadınları siyasetin bir öznesi haline getirmiş bir partinin mensuplarıyız. Onların fedakarlıkları ve göstermiş oldukları gayret, davamız için son derece değerli. Kadınlarımızın sayesinde AK Parti bugün çok daha güçlü. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle hep birlikte şehrimiz ve ülkemiz için gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Asuman Yavuz başkanımız ve yönetimine yeni dönemde muvaffakiyetler diliyorum" cümlelerini kaydetti.

"Kadınlara Yönelik Hizmetlerimiz Artarak devam ediyor"

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tüm projelerde kadınların öncelik olarak görüldüğünü vurgulayan Başkan Fırat Görgel, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hizmetlerimizde daima kadınlarımızı önceliyoruz. İnşası devam eden Kadın Dayanışma Merkezi'ni inşallah kısa sürede hanım kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bu merkez her anlamda kadınlarımızın destek bulacağı bir mekan olacak. Kadın kooperatiflerimize makine, ürün ve pazarlama desteği sağlamış olacağız. E-Market ile üretken kadınlarımıza destek olacağız. Çeşitli gezilerle kadınlarımızı şehrimizin doğal güzellikleriyle buluşturuyoruz. Yeni rehberlik hizmetleri ve atölyeleri kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi konaklarımızı restore ederek orada kadın kooperatiflerimize hizmet verecek istihdam alanları oluşturacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Kolları Kongresi Kahramanmaraş'ta Yapıldı - Son Dakika

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