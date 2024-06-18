Başkan Görgel: "Yaşlılarımız baş tacımız" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Görgel: "Yaşlılarımız baş tacımız"

Başkan Görgel: "Yaşlılarımız baş tacımız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kurban Bayramı nedeniyle huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık.

18.06.2024 09:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kurban Bayramı nedeniyle huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip eylesin. Yaşlılarımız baş tacımız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı nedeniyle Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek şehrin ulu çınarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Görgel, ulu çınarlara karanfil hediye ederek Kurban Bayramlarını kutladı. Huzurevi idarecileri ve çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Görgel, kurumun faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşasını sürdürürken bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Bizler daima vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talebini karşılamak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sıcak yemek, evlerinin temizliği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Sağ olsun ekiplerimiz yaşlılarımızı yalnız bırakmıyor. Bugün de Kurban Bayramı arifesi huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip eylesin. Yaşlılarımız baş tacımız. Birlik beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Görgel: 'Yaşlılarımız baş tacımız' - Son Dakika

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