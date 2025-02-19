Başkan Güler, Altınordu 2. Sanayi Sitesi'nin Büyütüleceğini Duyurdu

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Başkan Güler: "Altınordu 2. Sanayi Sitesini büyütüyoruz"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu 2. Sanayi Sitesi'ni büyütmek için çalışmaların başlatılacağını, esnafa her zaman destek olduklarını söyledi.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu 2. Sanayi Sitesi'nde düzenlenen programda esnaflarla bir araya geldi. Sanayi sitesine yapılan çalışmalardan esnafların taleplerine birçok konunun konuşulduğu programda Başkan Güler, sanayi esnafını sevindirecek haberler paylaşarak, sanayi sitesini büyüteceklerini belirtti.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi. Yeni imar planında küçük sanayi siteleri içinde çalışma yapacaklarının müjdesini veren Başkan Güler, "Kooperatif yönetimi ile çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Buradan da esnaflarımıza birkaç hususta müjde vermek istiyoruz. Esnafımızın sıkışık bir ortamda hizmet verdiğini görüyoruz. Yer sıkıntınız olduğunu bildiğimiz için hemen bir çalışma yaptık. Bunun üzerine yeni imar planında iki tane küçük sanayi sitesi oluşturduk. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız, hayırlı olsun. Öte yandan alt yapı ve üst yapıda da sizlerin talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Kapımız size her zaman açık" dedi.

"Üreten, emek veren tüm esnafımızın yanındayız"

Altınordu 2. Sanayi Sitesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

"Sanayi bölgemizde refüj ve yeşil alan düzenlemelerini tamamladık, kent mobilyalarını yerleştirerek bölgeye daha modern ve düzenli bir görünüm kazandırdık. Yolların bakım-onarımını yaparak trafiği daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Sanayi esnafımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Üreten, emek veren tüm esnafımızın yanındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak, daha iyi şartlarda hizmet vermelerine katkı sağlamak bizim için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Başkan Güler programda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren yazılım şirketi ORYAZ A.Ş. tarafından sanayi işletmelerinin kullanımına sunulan CNC torna makinelerini de tanıttı. Esnafın her zaman yanında olduklarını aktaran Başkan Güler, yazılım konusunda da gerekli desteği vereceklerinin altını çizdi.

"Siyasiler sanayiye seçimden seçime gelir, Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden sonra da burada"

Ordu 2. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatif Müdürü Kartal Yüksel, Başkan Güler'in seçimden önce olduğu gibi sonraki süreçte de her zaman yanlarında olarak önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, "Sanayi sitemize yaklaşık 7 aylık süre içerisinde çok sayıda alt yapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirildi. Bizler sanayi sitesi esnafı olarak genelde siyasilerimizi sanayimizde seçimlerden seçimlere görmekteydik. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimin hemen ardından sanayimize gelerek esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği desteği göstermiştir. Yaptığı tüm çalışmalar ve bize gösterdiği desteklerden dolayı tüm esnaf arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.