Başkan Güler'in anne acısı - Son Dakika
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Başkan Güler'in anne acısı

24.05.2022 14:07
Başkan Güler'in anne acısı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler hayatını kaybetti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler hayatını kaybetti.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Koca çınarımız, biricik annemiz Ayşe Güler hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Köşk Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından, Salavatlı Mahallesi Çiftekahveler mevkiinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecektir. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nuri Güler, Ayşe Güler, Medya, Yerel, Son Dakika

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